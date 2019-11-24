Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasaray HaberleriMuslera seferberliği
24.11.2019 - 08:00 |

Muslera seferberliği

Başakşehir maçında forma giyemeyen Muslera’nın tedavisi sürüyor.

Muslera seferberliği

Galatasaray’da gözler Club Brugge maçına çevrildi. Salı günü sahasında Belçika ekibi ile karşılaşacak Cim-Bom hazırlıklarına başladı.
Başakşehir maçında tam süre alan futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi. Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından U-19 takımı ile 11’e 11 taktik çalışması yaptığı ifade edildi. Aslan’da belindeki ağrılar nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyen Muslera’nın tedavisi sürüyor. Uruguaylı kalecinin büyük olasılıkla Brugge’e karşı takımındaki yerini alabileceği öğrenildi.

Aykut Kocaman: ”Özgüven eksikliği devam ediyor”
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Luyindama buzdolabına!

Luyindama buzdolabına!

Aslan dibe vurdu!

Aslan dibe vurdu!

Emre Mor’un kredisi bitti

Emre Mor’un kredisi bitti

En kritik viraj

En kritik viraj

Sıradaki Haber