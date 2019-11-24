Muslera seferberliği

Galatasaray’da gözler Club Brugge maçına çevrildi. Salı günü sahasında Belçika ekibi ile karşılaşacak Cim-Bom hazırlıklarına başladı.

Başakşehir maçında tam süre alan futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi. Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından U-19 takımı ile 11’e 11 taktik çalışması yaptığı ifade edildi. Aslan’da belindeki ağrılar nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyen Muslera’nın tedavisi sürüyor. Uruguaylı kalecinin büyük olasılıkla Brugge’e karşı takımındaki yerini alabileceği öğrenildi.