Muslera ve Babel sahada

Milli ara öncesi Gaziantep’ten galibiyetle dönerek kendine gelen Galatasaray, Başakşehir maçının son hazırlığını dün akşam yaptı. Sarı-kırmızılı futbolcular basına kapalı gerçekleşen antrenmanın ardından Florya’da kampa girdi.

Sarı-kırmızılılarda, milli takımlarda sakatlanan ve önceki gün tedavi olan Fernando Muslera ile Ryan Babel takımla beraber çalıştı. Yine milli maç nedeniyle geç dönen ve önceki gün yenileme çalışması yapan Sofiane Feghouli de son taktik antrenmanda yer aldı. Muslera ve Babel’in, Başakşehir’e karşı oynanacak zorlu maçta takımdaki yerlerini almaları bekleniyor. Sakatlıkları devam eden Falcao, Andone, Şener, Luyindama, Belhanda ve Emre Akbaba ise kadroda yer almayacak.

Teknik Direktör Fatih Terim, Gaziantep’te olduğu gibi 3-5-2 sistemi ile takımını sahaya sürecek. Savunma üçlüsünde Donk, Ahmet Çalık ve Marcao’ya forma verecek olan Terim’in, Başakşehir’in hızlı hücumlarına karşı takımını uyardığı öğrenildi.

Başakşehir tam kadro

Medipol Başakşehir, Galatasaray karşısına eksiksiz çıkacak. Orta sahanın etkili isimlerinden İrfan Can Kahveci ve Danijel Aleksic’in sakatlıkları düzeldi. Teknik Direktör Okan Buruk’un, İrfan Can’a 11’de forma vereceği, Aleksic’i ise yedek soyunduracağı ifade edildi.