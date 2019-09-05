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05.09.2019 - 10:09| Skorer

Muslera'dan Volkan Demirel'e büyük jest...

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera, Fenerbahçe'de teknik ekibe katılan eski meslektaşı Volkan Demirel'e mesaj gönderdi.

Onlar yıllarca derbilerde takımlarının başarıları için mücadele ettiler. Saha içindeki dostlukları tüm futbolseverlere örnek oldu.

Fernando Muslera ve Volkan Demirel'den bahsediyoruz. Uruguaylı eldiven, flaş kararla Fenerbahçe'de teknik heyete katılan Volkan Demirel için sosyal medyada paylaşımda bulundu.

 Muslera'nın "8 yıl boyunca tüm mücadelen için teşekkür ederim. Yeni maceranda senin için en iyisini dilerim" şeklindeki paylaşımı büyük beğeni topladı. 

Musleradan Volkan Demirele büyük jest...

 

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