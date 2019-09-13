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HaberlerGalatasarayMustafa Cengiz: Emlak Konut'un bildirimine şaşırdım
13.09.2019 - 11:33 |

Mustafa Cengiz: Emlak Konut'un bildirimine şaşırdım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz,Florya ve Riva projelerininin iptal sürecinin başlatıldığını KAP'a bildiren Emlak Konut için, "Çok şaşırdım" açıklamasını yaptı.

Mustafa Cengiz: Emlak Konut'un bildirimine şaşırdım

İşte Cengiz'in açıklamaları:

Emlak Konut'un fesih bildirimine çok şaşırdım! Son Divan'da Kemerburgaz konusunun durup dururken neden gündeme geldiğini anlamamıştım ama şimdi anlıyorum. Devletimiz asla bir sivil toplum kuruluşunu karşısına almaz. Florya ve Riva'da biz beklentilerimizi bulamadık, Emlak Konut da bulamadı; onlara da hak veriyorum. Şu anda konu adli bir sürece girdi. Galatasaray'ın devletimizi karşısına alması gibi bir durum söz konusu değil. Şu anda uygun şartları arıyoruz"

-Galatasaray şampiyonluğu kaybetse bile durup dururken kazanılan hiçbir şampiyonluğa laf etmemiştir.

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