Mustafa Cengiz: Emlak Konut'un bildirimine şaşırdım

İşte Cengiz'in açıklamaları:

Emlak Konut'un fesih bildirimine çok şaşırdım! Son Divan'da Kemerburgaz konusunun durup dururken neden gündeme geldiğini anlamamıştım ama şimdi anlıyorum. Devletimiz asla bir sivil toplum kuruluşunu karşısına almaz. Florya ve Riva'da biz beklentilerimizi bulamadık, Emlak Konut da bulamadı; onlara da hak veriyorum. Şu anda konu adli bir sürece girdi. Galatasaray'ın devletimizi karşısına alması gibi bir durum söz konusu değil. Şu anda uygun şartları arıyoruz"

-Galatasaray şampiyonluğu kaybetse bile durup dururken kazanılan hiçbir şampiyonluğa laf etmemiştir.