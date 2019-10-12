Mustafa Cengiz: En büyük hedefimiz şampiyonluk

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün kuruluş etkinliğinde kürsüye çıktı ve açıklamalarda bulundu.

Cengiz'in sözleri şöyle:

2 yılda futbolda almadık kupa bırakmadık. 1 tane alamadık sadece. Ben bunun için camiaya, taraftarlara, teknik heyete ve futbolculara teşekkür ediyorum.

"Altından kalkamazlar"

Bu seneki en büyük hedefimiz şampiyonluk. Alınan sonuçların ardından kendimizi kırılgan bir hale getirmeyelim. 2 yenilgiyle asla yere düşmeyiz. Bu sene yarış daha zorlu geçecek. İki yılda elde ettiğimiz başarı bazılarını rahatsız etti. Dışımızda çok ciddi bir şer odağı var. Lütfen öfke ile onların tuzağına düşmeyelim. Ben başkan olsam da olmasam da çok üzüntüler yaşadık ama daha çok sevinçler yaşadık, yaşayacağız da. Galatasaray vakur duruşuyla her zaman örnektir. Düzeysiz eleştirilere aynı düzeysizlikle yanıt veremeyiz ama şundan emin olun onlara öyle cevaplar veririz ki altından kalkamazlar.

Asla Galatasaray ve kişilerin aleyhine bir komplonun içine girmeyiz. Benden önceki 36 başkan ve tüm yönetim kurullarına buradan çok teşekkür ederim.