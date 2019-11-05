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HaberlerGalatasarayMustafa Cengiz: Eskiden yapılan hataların düzeleceği inancıyla buradayız
05.11.2019 - 16:07 | | İSTANBUL, (DHA)

Mustafa Cengiz: Eskiden yapılan hataların düzeleceği inancıyla buradayız

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, “Biz yeni sayfada iyi niyetle, Türk futbolu adına buraya katıldık. Eskiden yapılan hataların düzeleceği inancıyla buradayız. Her şeyin düzeltileceğine inanıyoruz” dedi.

Mustafa Cengiz: Eskiden yapılan hataların düzeleceği inancıyla buradayız

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonrası Mehmet Sepil oldu. Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, “Yeni bir sayfa. Önemli olan ulusumuz. Benim için de tabii ki Galatasaray. Yeni bir yönetimle beyaz sayfa açılıyor. Sayın başkanın da dediği gibi 18 kulübün birlikte olduğu eylemlere imza atmayı düşünüyoruz. Türk futbolunun vergi konusu pratik olarak çok önemli. Bunu mutlaka Türk futbolu adına halledilmesi  lazım. Biz yeni sayfada iyi niyetle, Türk futbolu adına buraya katıldık. Eskiden yapılan hataların düzeleceği inancıyla buradayız. Her şeyin düzeleceğine inanıyoruz” diye konuştu.

 

 

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