Mustafa Cengiz: Falcao sakat gelmedi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sakatlığı süren Falcao hakkında da konuşan Cengiz, " Aşil tendonunda hiç olmayan bir yerden ödem yaptı. İltihap var. Yine zorlandı. Doktorlar durdurdu. En az 2 yıl daha oynamak istiyorsan dur dediler" dedi.

Cengiz'in sözleri şöyle:

"TÜRKİYE'DE FUTBOL SADECE FUTBOL DEĞİL"

"Futbol sadece bir futbol değil. Futbol birçok toplumsal hareketin ve sosyolojik olgunun sahaya yansımış hali. Diğer ülkelerde takım taraftarı olmanın sınıfsal nedenleri vardır. Örneğin İtalya şehir devletlerinden gelmiştir. Almanya veya diğer ülkelerde de dinsel ve sınıfsal özelliklerle takım tutuluyor. Fakat bizde aynı aile içerisinde farklı takımlar tutulabiliyor. Bunlar içerisinde en büyük ağırlık da Galatasaray'da. Bu bir realite."

"288 MİLYON TL VERGİ ÖDEDİK"

"Meclis'te şu anda özel bir yasa var. Galatasaray'ın sorunları dışında uğraştığımız konulardan biri de vergi kanunundaki düzenlemeler. "Herkes vergi ödüyor, futbolcu vermiyor" diye yanlış bir algı var. Bu vergi yasası futbolcuların ödeyecekleri parayı değiştirmez ama kulüplere ağır bir yaptırım getirir. Çünkü yasada futbolcular ödemezse, kulüpler öder diyor. Futbolcuların vergileri zaten kulüpler tarafından ödeniyor. Kulüpler zaten vergi ödeyemiyor. Bizim göreve geldiğimiz günden bu yana ödediğimiz vergi 288 milyon TL. Yapılandırdığımız vergi 180 milyon TL. Diğer kulüpler de benzer durumda."

"VERGİ YASASI DEĞİŞTİRİLMEMELİ"

"Kulüpler bir yol ayrımına gelmek üzere. Siz vergiyi ödemezseniz borçsuzluk kağıdı alıp transfer yapamazsınız. Hükümet müthiş bir karar aldı. Bu ödenen vergilerin belirli bir bölümünün amatörlere ayrılmasına karar verildi. Biz burada 1700'e yakın sporcuya katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bunların içinde tüm yaş grupları var. O nedenle bu stopaj vergisine dokunulmamasını, mevcut sistemin devam etmesini talep ediyoruz."

"AŞİL TENDONUNDA İLTİHAP VAR, 2 YIL DAHA..."

Falcao düzelecek onu söyleyeyim. Falcao'da şu var. Bir gönül insanı. Galatasaray'ı seçmesi neden Falcao'yu küçültsün? Türkiye'yi yüceltir. Bu yılın en çok konuşulan spor olayıdır bu. 1 aya yakın çok büyük bir direnç gösterdi geleceğim diye. Çok çok yüksek teklifler yaptılar. O kalabalığı gördü gelince. Çok etkilendi. Maça çıktı, deli gibi oynadı. Bu tabi aşil tendonunda hiç olmayan bir yerden ödem yaptı. İltihap var. Yine zorlandı. Doktorlar durdurdu. En az 2 yıl daha oynamak istiyorsan dur dediler. Sakat gelmedi bize. Kimse aptal değil. Biz bütün futbolcularımızı sağlık testinden geçiririz. Çünkü bize emanet edilmiş bir para. Şunu tekrar söylüyorum devamlı olarak, Galatasaray har vurup harman savurmuyor. Luyindama'yı çıkarırsak 3.5 milyon euro harcadık. Artıyla kapattık hep.