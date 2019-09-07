Mustafa Cengiz: Galatasaray yine şampiyon olacaktır

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bir kez daha Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cengiz, "Galatasaray’a, yönetimimize ve hocamıza karşı kurulan tüm şer odaklarına karşı Galatasaray yine şampiyon olacaktır. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar." şeklinde konuştu.

İşte Cengiz'in yaptığı açıklamalar: "Hocamızın verdiği tepki tamamen demokratik, kimseyi hedef almayan bir tepkiydi. Aslan bir kükrerse düşmanları kendi seli içinde boğulur, gider. Kurulan tüm tuzaklara, sinsice yapılan tüm planlara rağmen şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz. Federasyonun gerekli adımları atmasını şiddetle bekliyoruz.

Hakimler sadece Berlin'de yok. Ankara'da da var, İstanbul'da da var. Bir kez daha söylüyorum. Mayıslar bizimdir! Galatasaray'ın 5. yıldıza yürüyüşünü kimse engelleyemeyecek. Biz Galatasaray olarak duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Aslan bir kükrerse düşmanları kendi seli içerisinde boğulup gider. Bariyerleri parçalaya parçalaya yolumuza devam edeceğiz."