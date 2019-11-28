Mustafa Cengiz: Juventus da Falcao'yu istemiş

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao'yu Galatasaray'a transfer olmadan önce Juventus'un da istediğini açıkladı. Daha önce yaptığı açıklamada, Falcao'yu Atletico Madrid ve Real Madrid'in de istediğini dile getiren Mustafa Cengiz, bugün yaptığı açıklamada ise, "Ben bilmiyordum, Falcao'yu Juventus da istemiş" dedi.

Falcao'nun herhangi bir kronik sakatlığının olmadığını ifade eden Cengiz, " Falcao bize geldiği zaman sakat değildi diyorum, nitekim sakat adam iki maçı o zeminde oynayabilir mi? Futbol oynamış insanlar bilir, 90 dakika yüksek tempo sakat adam nasıl oynasın? Falcao, herkesten önce idmana geliyor, herkesten sonra gidiyor, böyle bir şey. Millet inanmıyor, ben bilmiyordum mesala Juventus da Falcao'yu istemiş" ifadelerini kullandı.

Falcao hakkında konuşan menajer Ahmet Bulut ise, "Falcao 2-3 hafta sonra yüzde 100 olarak sahalara döner. Kendisi çok üzgün ve çabuk dönmek istiyor. Günde 6-7 saat idman yapıyor. Falcao, Galatasaray'a para için gelmedi. Para için olsaydı Amerika ya da Çin'e giderdi" ifadelerini kullandı.