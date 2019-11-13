Cengiz: Bazı üyeler seçime girmememiz için mücadele ediyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları: "İbra edilmediğim anda ayrılabilirdim, çok kolaydı. Bana 'kaçtı' demesinler diye ayrılmadım. O gün ayrılsam, arkamdan 'kaçtı' diyeceklerdi. En az 10 futbolcunun serbest kalma durumu vardı. 14 arkadaşımız evet deseydi, o gün idari açıdan ibra edilecektik. Biz 2525 oyla seçilmişiz. 3 adaya da saygı duyuyorum, hepsinin oylarının toplamından fazla. Seçimle gelenin seçimle gittiği ortamda, ben bunu kabul edemedim. Galatasaray benim sevdam. Ben bir davayı sürdürebilmek, daha müreffeh bir Galatasaray verme hevesindeyim.

"Mahkeme 'Cengiz seçimde olmayacak' derse başım gözüm üstüne"

Ben mücadeleyi terk edecek, cepheyi bırakıp kaçacak insanlardan değilim. Benim Atalarım da öyleydi. Öyle olsaydı Çanakkale ve birçok yerden geri çekilirdik. Biz bir ulusuz! Ben bu nedenle çekilmedim ve süreci yargıya taşıdım. Gündemimizde seçim yok dedim ama yarın mahkeme, 'Hayır. Seçime gideceksiniz. Mustafa Cengiz olmayacak' diye bir karar verirse, başım gözüm üstüne. Ne diyebilirim? Ben Galatasaray için hizmet etmeye çalışıyorum. Mahkeme mahkeme koşturmak istemiyorum.

"Transfer yasağını kaldırdık"

2 yılda her şeyi unuttular. 147 milyon euro zarardan nasıl Galatasaray'ı kurtarıp 4 yıllık uzlaşma anlaşması yaptınız diye bir kişi sormadı. Biz bunu yaptık. UEFA'ya '4 ay izin verin' dedik. Bunun en büyük nedeni, o popülist dediğiniz taraftarlar. Seyirci patladı, mağazalardan alış arttı. Geldiğimizde futbol ve basketbolda transfer yasağı vardı. Bunları kaldırdık.

"Bazı üyelerin yargıya müdahalesi var"

Bazı üye arkadaşlarımızın yargıya müdahalesi var. Mücadele ediyorlar bizim seçime girmememiz için. 'Seçime gir, imza topla Mustafa Cengiz' demiyorlar. Eşit şartlarda düello edersiniz, bu tam tersine.Seçime gidelim, Mustafa Cengiz olmasın'. Ben buna da peki diyorum ama taraftarıma laf anlatamam, bunun için mücadele etmem gerek. Mahkeme ne karar verirse, ben ona hazırım. Hiç de beis duymam. Taraftara anlatmam gerek. Bana popülist diyorlar utanmadan. Evet ben popülistim, taraftarın popülistiyim."