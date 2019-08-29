Mustafa Cengiz'den Facao açıklaması!

Şampiyonlar Ligi rakipleri belli olan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu.

Başkan Cengiz, Falcao sorusuna, "9 transfer yaptık, sadece 1.5 milyon Euro ödedik. Bizim UEFA'ya sözümüz var. Taraftarımız yetinmiyor, yeni transfer istiyor. Ben olsam ben de isterim. Aylardır Falcao için uğraşıyoruz. Abdurrahim gibi kardeşimize acımasızlıklar yapıldı. Canla başla çalışıyorlar" cevabını verdi.

Galatasaray, A Grubu'nda rakipleri, Fransa'dan Paris Saint-Germain, İspanya'dan Real Madrid ve Belçika'dan Club Brugge ile eşleşti.