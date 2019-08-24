Mustafa Cengiz'den Falcao cevabı: Ahiret sorusu

Galatasaray Spor Kulübü ile Terra Pizza arasında forma sponsorluk anlaşması yapıldı. 2019-2020 futbol sezonundan itibaren Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçerli olmak üzere (UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları hariç) 1+1 futbol sezonu için anlaşma yapıldı. Buna göre sarı-kırmızılılar, 2019-2020 futbol sezonu için 18 milyon TL, futbol sezonu için 20 milyon TL olmak üzere toplam 38 milyon TL gelir elde edecek.

Türk Telekom Stadyumu basın toplantı odasında düzenlenen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Terra Pizza Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faralyalı, Terra Pizza CEO’su Emre Kurtoğlu, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kancal ve yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar katıldı.

Mustafa Cengiz: "Avrupa şampiyonu olduğumuzda göğüs reklamımız boya reklamıydı"

Törende konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, göğüs sponsoru konusunda çeşitli görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Son 2-3 haftada çalışmalar yoğun hale geldi. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumun hepinizin malumu. İnsanlar özellikle bu tip durumlarda reklam ve kültürel giderlerde kısıtlama yapıyorlar, bu bir gerçek. Ben özellikle Terra grubuna çok teşekkür ediyorum. Galatasaray’a maddi ve nakdi olarak destek sağladılar. İlk sezon 18 + ikinci sezon 20 milyon TL destek sağladılar. Taraftarlarımızda sponsorluk için inşaat, banker ve telekomünikasyon firmaları için algı oluştu. Biz bu algının kırılmasından yanayız. Avrupa şampiyonu olduğumuzda göğüs reklamımız boya reklamıydı. Biz bundan onur duyarız. Biz Galatasaray olarak milli Türk markasının ulusal ve uluslararası piyasada kendi yer etmesi için katkımız oluyor. Biz bundan onur ve gurur duyuyoruz. Amerika’da ne büyük kupaların sponsor firmaları iki büyük pizza markasıdır" diye konuştu.

Galatasaray’ın son dönemdeki sponsor gelirlerini de açıklayan Başkan Cengiz, "İki yıl önce sponsor gelirlerimiz toplam 143 milyon TL’idi. Geçen yıl 160 milyon TL, bu yıl ise ay sonu itibariyle ilk 9 ay sonunda 190 milyon TL’ye çıktı. Göğüs reklamı için Türk Hava Yolları da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupaları ile birlikte çok çok yüksek rakamlara çıkacaktır" diye konuştu.

Ahmet Faralyalı ise Terra Pizza için tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, "Bu fırsatı bize verdiği Galatasaray’a teşekkür ederiz. 25. yılımızda firmamız dünya markası hedefiyle kurumsal dönüşüme başladı. Büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bir şampiyona yakışır olmanın bilincindeyiz. Büyük bir heyecan içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.

Bir önceki sponsorlarına teşekkür eden Mustafa Cengiz, "Son 3 dönemde bize 30 milyon TL ve Emre Akbaba transferinde katkıda bulundu. Galatasaray vefayı ve teşekkürü unutmamalıdır. Bizlere destek olmaya devam edecektir. Ancak şu andaki şartlarda Ahmet beye çok teşekkür ederiz. Bize çok ciddi nakdi destek sağladılar" dedi.

Konuşmaların ardından sözleşmenin imzaları atıldı ve basın mensuplarına beraber poz verildi.

Falcao sorusuna cevap: 'Ahiret sorusu gibi...'

DHA Muhabiri Serhan Türk'ün sorduğu "Eski sponsor Emre Akbaba'yı getirmişti, yeni sponsor da Falcao'yu getirir mi?" sorusuna Cengiz şu şekilde cevap verdi;

"Ahiret sorusu gibi oldu bu... Yeri gelmişken NEF'e ve Erden Timur Bey'e buradan teşekkür ediyorum. Hem sponsorlukları için, hem Emre Akbaba transferinde yardımları için. Artık yeni gözdemiz Terra Pizza, onlarla beraber dünyanın tepesine doğru yürürüz inşallah. Anlatabildim mi?'

FETÖ söylemlerine tepki

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Kulübü’nü terör örgütüyle ilişkilendirenlere çok sert tepki gösterdi. Galatasaray ve diğer bütün kulüplere iftira atanların kripto örgütçü olduğunu söyleyen Cengiz, “Bunları söyleyenleri hukuka teslim ettik” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşması sırasında kendisine yöneltilen bir soruya çok sert cevap verdi. Galatasaray Kulübü’nün terör örgütüyle ilişkilendirilmeye çalışılması hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Cengiz, “İsim telaffuz ederek bu terör örgütünün adını tanıtmak istemiyorum. Sizler basın emekçileri insanlarsınız. Dün bir takım gelişmeler oldu, bunları biliyorsunuz. Burada Galatasaray’ın Florya’da antrenmanla ilgili aldığı tavrın içinde bu da var. Temel bu. Galatasaray’a karşı ciddi biçimde, özellikle bu yıl ön hazırlıklarını gördüğümüz asimetrik bir saldırı var. Nereden, nasıl, ne zaman geleceğini bilmediğimiz, planlı olmayan fakat düzenli şekilde bir saldırı var. Bunlardan birisi de bu olay. Hocamızın verdiği tepki, Galatasaray’ın verdiği tepkidir. Bu tepki de bir uyarıdır, asla kara liste olayı değildir. Bu uyarı ne basın emekçilerine ne de bağlı oldukları kurumlara yapılmamıştır. Bu tepki, Galatasaray’a karşı oynanmak istenen algıya, iftiraya ve oluşturulmak istenen baskıya bir tepkidir. Bunu lütfen ciddi olarak algılayın. Burada devlet kurumu TRT var. Galatasaray için devlet ve millet her şeyden önce gelir. Ama siz devletin kanalını kullanarak Galatasaray’ı bir terör örgütüyle bağdaştıramazsınız. Galatasaray’a karşı malum terör örgütüyle birlikte adlandıranlar bizzat kendileri o terör örgütünün eski ya da kripto mensubudur. Bunu söylüyorum. Bu propagandanın etkisinde kalarak bunu tekrar eden bazı cahil, saf kesimleri bir kenara alırsak, Galatasaray’ı bilinçli olarak terör örgütüyle eşdeğer tutanların bilin ki bu örgütle ya gizli bağı vardır ya da kripto örgütçüdür. Bunları diyenleri Galatasaray olarak anında hukuka teslim ettik, etmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Camialara örgüt temsilcisi denmesi suçtur”

Galatasaray’ın yanı sıra bütün camialara bu iftiraların atılabileceğini söyleyen Mustafa Cengiz, “Hem Galatasaray hem Fenerbahçe, Beşiktaş, Eskişehir, Trabzonspor, hiçbir camiayı terör örgütüyle suçlayamazsınız. Orada yöneticilik yapmış terör örgütü mensubu olabilir, şükür ki bizde olmadı. Futbolcu olabilir, taraftar olabilir. Ama asla o camiaya, şu ya da bu örgütün temsilcisi denmesi suçtur, o terör örgütünün amaçlarına hizmet ettiğinizi açıklıkla gösterir. Buradan bütün kamuoyunu uyarıyorum, sadece Galatasaray’ı değil, diğer camiaları da bu örgütle eşdeğer tutanlar varsa, bilin ki onlar örgütçüdür. Bundan emin olabilirsiniz” açıklamalarını yaptı. Basın toplantısının ardından gazetecilerle ayaküstü kısa bir sohbet eden Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, transfer dönemi bittikten sonra basın toplantısı düzenleyeceğini belirterek, “Her soruya açıklıkla ve samimiyetle cevap vereceğim. Ben de doldum artık. Hep ayak üstü bir şeyler söylüyorduk, eksik kalıyordu” diyerek eylül ayı başında basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.