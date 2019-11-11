11.11.2019 - 15:41 | | SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA) -
Mustafa Cengiz'den seçim açıklaması!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçim iddialarını yalanladı. Cengiz, “Şu aşamada Galatasaray‘ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum” dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.
Şu anda yapılacak bir seçimin sarı-kırmızılı kulübün menfaatine olmayacağını ifade eden Mustafa Cengiz, “Galatasaray’ın daha önemli konuları var; Florya, Riva, amatörler yasası… Galatasaray‘ın menfaatleri her şeyin önündedir. Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz. Şuan Galatasaray için yapacağımız işler var. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik. Zaten hali hazırda 9 kişinin mahkemeye başvurusu var, 2 kişinin kararı çıkmış. Şu aşamada Galatasaray‘ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum” şeklinde konuştu.