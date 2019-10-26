Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayMustafa Cengiz’in 8. derbi heyecanı
26.10.2019 - 13:03 | | İHA

Mustafa Cengiz’in 8. derbi heyecanı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugüne kadar 7 kez derbi heyecanı yaşadı.

Mustafa Cengiz’in 8. derbi heyecanı

 Başkan Cengiz döneminde sarı-kırmızılılar, derbilerde 2 kez sahadan galip ayrılırken, 1 defa yenildi ve 4 kez de berabere kaldı.

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz’in de 8. derbisi olacak. Başkan Cengiz, bu maçlarda sadece 1 kez yenilgi yüzü gördü. Cengiz dönemindeki sarı-kırmızılılar, 2 defa sahadan galip ayrılırken, 4 kez de berabere kaldı.

Cengiz döneminde oynanan 3 Beşiktaş karşılaşmasında Aslan 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Mustafa Cengiz başkanlığında Galatasaray’ın derbi müsabakaları şöyle:

17 Mart 2018
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

29 Nisan 2018
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2 Kasım 2018
Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

2 Aralık 2018
Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

14 Nisan 2019
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

5 Mayıs 2019
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

28 Eylül 2019
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

    Mesut Özil'den beğeni toplayan goller!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye Voleybol Federasyonu ve Neslihan Demir Güler'e büyük onur

    Türkiye Voleybol Federasyonu ve Neslihan Demir Güler'e büyük onur

    Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Göztepe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak

    Göztepe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak

    Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

    Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

    Sıradaki Haber