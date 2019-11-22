Mustafa Denizli: Falcao transferi hayal kırıklığı

İşte Mustafa Denizli'nin yaptığı açıklamalar;

Yeni jenerasyon dahilinde Milli Takımımız hakkında neler söylemek isterseniz?

Görüntü olarak son derece umut verici. Şenol hocayla da (Güneş) konuştuk. Her şey iyi gidiyor. Bu göstermiştir ki EURO 2020 finalleri için daha umutlu hale geldik. Bütün ekibe güveniyoruz. Desteği hak eden genç bir takım. Finallerde de düşündüklerimizi gerçekleştirebilecek potansiyele sahip bir takım.

Sizce futbolda ruh mu, yoksa yüksek maddi ödemeler karşılığında yapılan profesyonel futbolcular mı başarıyı sağlar?

İkisi birden de olabilir... Bunun örneği dünyada çok fazla. 10-15 milyon euro kazanan futbolcuların sahada ruhlarını nasıl ortaya koyduğunu görebiliriz. Futbol zaten ruh gerektirir. Mahallede, sokak aralarında oynanan maçlar neden bu kadar iddialı? Çünkü çekişme var. Profesyoneller arasında ise değişkenlikler olabiliyor. Bunu kaybedenler oyuncular var maalesef. Sonuca gelirsek; amatör ya da profesyonel fark etmez, futbol ruhsuz oynanmaz.

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve sakatlığı dolayısıyla uzun süredir forma giyemeyen Falcao konusunda neler söylemek isterseniz?.

Hata olup olmadığını bilemem ama oyuncuyu değerlendirirsem sakatlıklarla mücadele ediyor şu an. Monaco'da da uzun dönem sakat kaldı. Ama bazen ihtiyaçlar bazı transferleri mecbur kılar. Galatasaray camiası, taraftarı, görev yapan herkes o kadar odaklandı ki bu transfere, geri dönüşü yoktu artık.

"HAYAL KIRIKLIĞI OLDU BU TRANSFER"

Galatasaray'a sakat gelmedi ama sakatlanmaya müsait bir bünyesi vardı. Bu hem Galatasaray hem de Falcao adına büyük talihsizlik oldu. Beklentiler çok büyüktü ve sonuç itibariyle şu anda bir hayal kırıklığı oldu bu transfer.

Galatasaray, ara transfer döneminde nasıl transfer rotası çizmeli? Örneğin; bir forvet transfer etmeli mi?

En sağlıklı kararı Fatih Hoca (Terim) verecektir. Ne lazım olur, kim gider, kim gelir? O büyük ölçüde planını zaten yapmıştır. Bunları tecrübesiyle rahatlıkla yapabilecek bir isim Fatih Terim.