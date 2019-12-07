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07.12.2019 - 12:14 |

Mustafa Denizli, Tractor Sazi'den karşılıklı anlaşarak ayrıldı

Tractor Sazi, teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayırdı.

Mustafa Denizli, Tractor Sazi'den karşılıklı anlaşarak ayrıldı

Skorer Özel

İran ekibi Tractor Sazi'de geçtiğimiz temmuz ayından bu yana görev yapan teknik direktör Mustafa Denizli ile yollar ayrıldı.

Denizli'nin istediği transferler yapılmaması ve yaşanan uyum sorunu nedeniyle yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığı öğrenildi.

Sazi resmen açıkladı: 'Güle güle Mustafa Denizli'

Sezon başında Sazi takımının başına geçen ve kariyerinde 2. İran serüvenine başlayan deneyimli teknik adamla karşılıklı olarak anlaşıldığı ve yollarının ayrıldığını kulüp, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla duyurdu. Sazi, ayrılık mesajında ise “Güle Güle Mustafa Denizli, çektiğin zahmetler için teşekkürler” yorumunu yaptı.

İran liginde Sazi ile 9 maça çıkan Denizli, 5 galibiyet 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 17 puan topladı.

Mustafa Denizli, Tractor Saziden karşılıklı anlaşarak ayrıldı

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