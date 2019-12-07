SÃ¼per Lig'in 14. haftasÄ±nda sahasÄ±nda GÃ¶ztepe'ye 3-1 yenilen MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼n teknik direktÃ¶rÃ¼ Mustafa Kaplan, Ã§ok Ã¼zgÃ¼n olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Kaplan, maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, konuÅŸacak fazla bir ÅŸeyin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Moralimiz bozuk. Åžaka gibi bir maÃ§, 30. saniyede gol yiyoruz. Ondan sonra iyi oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir ilk yarÄ± var. KaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z pozisyonlar var. 1-1'den sonra ikinci golÃ¼ de bulabilirdik." diye konuÅŸtu.Â

Devre arasÄ±nda oyuncularÄ±na uyarÄ±larda bulunmalarÄ±na raÄŸmen ikinci yarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda yine gol yediklerini aktaran Kaplan, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:Â

"Ä°ster istemez moral motivasyonunuz bozuluyor. Yapacak bir ÅŸey yok. Kazanan takÄ±mÄ± kutluyoruz. Ã‡ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. Buraya bile gelmek istemedim. CamiamÄ±zÄ±, gÃ¼zel taraftarlarÄ±mÄ±zÄ± Ã¼zdÃ¼k. DÃ¶nÃ¼m maÃ§Ä± olarak baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir karÅŸÄ±laÅŸmaydÄ±. Ä°lk yarÄ±daki oyunu ikinci yarÄ±ya yayabilsek daha faklÄ± olabilirdi. En bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼m; bize Ã§ok bÃ¼yÃ¼k destek veren AnkaragÃ¼cÃ¼ taraftarÄ±nÄ± Ã¼zdÃ¼k."

Ersan Parlatan: "Bizim oyun anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ±, felsefemizi yansÄ±tan bir skor"Â

GÃ¶ztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise son haftalardaki Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri iÃ§in mutlu olduklarÄ±nÄ± dile getirerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Bizim oyun anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ±, felsefemizi yansÄ±tan bir skor. Erken gol bulduk ama daha sonra AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼n ilk devrede Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ vardÄ±. Neticesinde 1-1'i yakaladÄ±lar. Ä°kinci devre yine erken gol bulduk. Ä°kinci devre Ã¶zellikle topu yerde tutup, pas oyununu sahada sergilememiz, Serdar ile gÃ¼zel bir vuruÅŸla Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ golÃ¼ bulmamÄ±z bizi Ã§ok rahatlattÄ±. HaklÄ± bir galibiyet aldÄ±k. Rakibe Ã§ok az pozisyon vererek son haftalardaki Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± bu maÃ§ta da devam ettirdik. Ã‡ok Ã¶nemli bir galibiyet. Ã‡Ä±kÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± gelecek haftalarda da sÃ¼rdÃ¼rmek istiyoruz."