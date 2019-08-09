Mustafa Kaplan: İki transfer yapacağız, ses getirmek istiyoruz

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, İlhan Cavcav Tesisleri'nde soruları yanıtladı. Sezon öncesi yapılan iki kampın kendileri açısından çok iyi geçtiğini belirten Mustafa Kaplan, “Erzurum kampında iyi bir çalışma ortamımız oldu. İkinci etap Bolu kampında yeni transferlerimiz ve milli takımda bulunan oyuncularımızda aramıza katılınca oyuncu sayımız arttı ve daha iyi bir çalışma ortamımız oldu. Tek şanssızlığımız Diallo’nun kampta kolunun kırılmasıydı. Onun dışında hiçbir problem yaşamadık. Yaptığımız 5 hazırlık maçı da bizim için iyi geçti. Takım içerisinde birlik ve beraberlik var. İyi bir aile olduk. Ağabey olarak gördüğümüz futbolcuların yeni gelenlere çok büyük desteği oldu. Kulübün yapısını iyi bilenlerden birisi olduğum için hiçbir zorluk çekmedik. Çok karakterli oyuncuların bir araya geldiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.



“Gençlerbirliği olarak transferde bir adım öndeyiz diye düşünüyorum”

Transfer için iki bölge belirlediklerini söyleyen Teknik Direktör Mustafa Kaplan, “Bir tanesi bugün ya da yarın aramıza katılacak. Diğer transferimizde hafta sonuna kadar yetişebilir. Elimizdeki mevcut kadroyu da en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Birçok kulüpte maddi sıkıntılardan dolayı transferler ağır gitti. Ama biz Gençlerbirliği olarak transferde bir adım öndeyiz diye düşünüyorum. Başkanımız ve yönetim kurulumuz her ne dediysek ‘Tamam’ dediler. Dokuza yakın transfer yaptık. İki tane daha arkadaşımızı aramıza katacağız. Yabancı sayısını fazla tutmak istemiyoruz. Çünkü elimizde ki genç oyuncularımızı da kullanmak istiyoruz. Geçen sezon bu takımda genç olup oynayan arkadaşlarımız var. Onlardan da faydalanmak istiyoruz. Gençlerbirliği yıllarca ülke futboluna yetiştirdiği genç oyuncular ile önde olan bir kulüptür. İki transfer ile sezonu kapatacağız gibi ama ligin akışına göre milli maç arasına kadar oynayıp değerlendirme yapmak istiyoruz. Ama şu an elimizdeki mevcut kadro ve gelecek iki arkadaşımız yeter diye düşünüyorum. Bu konudaki en büyük güvencem bizim pilot takımımızdan aldığımız altyapı oyuncularımız” ifadelerini kullandı.



“Ligde genç, dinamik, ses getiren bir takım olmak istiyoruz”

Özellikle Mert Çetin, Berat Ayberk Özdemir ve genç futbolcudan yararlanmak istediğini vurgulayan Kaplan, sözlerine şöyle devam etti:

“Mert ve Berat iyi bir sezon geçirdi. Lige bu iki futbolcumuz ile başlamak istiyoruz. Arkalarından gelen genç oyuncularımızda bizim inandığımız ve güvendiğimiz arkadaşlarımız. Onlarda geçen sezon Hacettepe’de iyi bir sezon geçirdiler. 2003 doğumlu olan Abdullah Şahindere var. Gençlerbirliği’nin altyapısının iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Uzun vadede bu futbolculardan faydalanmak istiyoruz. Yabancı sayısını fazla tutmak istemiyoruz. Yerli oyunculara daha fazla şans vereceğiz. Ama elimizde Sessegnon gibi bir kaptanımız var. O da çok iyi durumda. Özellikle Fransa kökenli takımlardan aldığımız için aynı dili konuşan çok oyuncumuz oldu. Bu oyuncuların bize çok katkısı olacağını düşünüyorum. Gençlerbirliği olarak ligde genç, dinamik, ses getiren bir takım olmak istiyoruz.”



“Hedefimiz, ligi ilk 10 içerisinde bitirmek”

Uzun yıllar Süper Lig’de kalmak istediklerini söyleyen Teknik Direktör Kaplan, “Hedefimiz, ligi ilk 10 içerisinde bitirmek. Fakat alacağımız puanlar bizi nereye götürür ona da bakmak lazım. Şunu hep söylüyorum. Gençlerbirliği sıkıntısı olmayan, oturmuş bir kulüp. Geçmişte Süper Lig’de çok güzel işler yapmış bir camia. Uzun yıllar sonra ligden düşüp bir sene sonra tekrar çıkan bir kulüp. Başkanımız Murat Cavcav’ın burada çok büyük emekleri var. Biz uzun yıllar Süper Lig’de kalıp hem rahmetli başkanımıza layık olacak bir Gençlerbirliği, hem de camiamıza iyi bir Gençlerbirliği izlettirmek istiyoruz” dedi.



“7 yıl aradan sonra bir Ankara derbisi olarak”

Oynayacakları TSYD Kupası maçı öncesi Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin başkentin iki güzide kulübü olduğunu söyleyen Kaplan, “Biri 1910 yılında kurulmuş, camiası ve taraftarı ile kenetlenmiş marka değeri yüksek bir kulüp Ankaragücü. Bu tarafta ise 1923 yılında kurulmuş Cumhuriyet ile yaşıt bir marka değeri kulübümüz Gençlerbirliği. İki kulüpte yaklaşık 20 yıl mutlu şekilde çalıştım. 7 yıl aradan sonra bir Ankara derbisi olarak görünüyor. O maça iyi bir kadro ile çıkıp kupayı almak istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Geçen sezon çalıştığım bir camia. Orada da güzel günlerim oldu. O güzel günlerde herkesin, Başkan Mehmet Yiğiner’in, taraftarın, çaycısından malzemecisine emeği var. Geçen sezonun ikinci yarısında bir tarih yazdık diye düşünüyorum. Onlarda bizde iyi ligde iyi yerlere geliriz. İki takımda kardeş ve dost kulübüz. Hiçbir zaman aramızda kırgınlıklar olmadı. Bundan sonrada olmaz. İyi bir maç olacak” şeklinde konuştu.



“İyi bir Gençlerbirliği izleteceğiz”

Kırmızı-siyahlı taraftarları çok iyi bildiğini dile getiren Kaplan, “Gençlerbirliği taraftarı çok değerli bir taraftar grubu. Biz onlara layık olmaya çalışacağız. İyi bir Gençlerbirliği izleteceğiz. Taraftarımız birlik beraberlik içerisinde olduğuna inandığım bir taraftar grubu. Biz onları üzmeyeceğiz onlar da bizim destekçimiz olsunlar” dedi.

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