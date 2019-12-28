Mustafa Kaplan: "Kimse Ankaragücü'nün oyuncusunu alırız hesapları yapmasın"

Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Kazanmamız lazımdı. Puanımızı 14 yapsaydık bizim için çok iyi olacaktı." dedi.

Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken karşılaşmadan bir puanla ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Yukatel Denizlispor'dan Barrow'un 10. dakikada kırmızı kart gördüğünü hatırlatan Kaplan, "Rakip 10 kişi kaldıktan sonra kulübede maçı kazandık hesapları yapıyorduk. Hemen 4-4-2'ye dönerek Hector'u öne çıkardık. Ancak Hector bugün istediğimiz gibi değildi." diye konuştu.

Maç toplantısında oyuncularını duran toplarda dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardığını aktaran Kaplan, "Özellikle isim verdik, verdiğimiz isimler de gol attı. Üzgünüm. Gol yemeden dahi devreye girsek kazanacağımız maçta ilk yarı 2-0 geriye düştük. İkinci yarı iyi oynadık, baskı kurduk. İki gol bulduk, goller de kaçırdık ama bir türlü üçüncü golü bulamadık. Kazanmamız lazımdı. Puanımızı 14 yapsaydık bizim için çok iyi olacaktı." ifadelerini kullandı.

Kaplan, oyuna ikinci yarı giren ve 2 gol atan Oscar Scarione'nin performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle devam etti:

"Bugün Oscar'ı kazandık, hem 2 gol attı hem de iyi oynadı. Diğer taraftan vasat oynayan arkadaşlarımız da vardı. Transfer yasağını kaldırıp özellikle üçüncü bölgeye takviyeler yapmamız lazım. Bunun için de başkanımız gece gündüz çalışıyor. İnşallah transfer yasağını kaldırır ve ikinci yarı bambaşka bir Ankaragücü izletiriz. Son üç haftada 6 gol attık, 6 gol yedik. Yediğimiz goller bize yakışmıyor. Yediğimiz 6 golün tamamı duran toplardan. Bu maçın ikinci yarısındaki oyun bizi mutlu etti. Geriden gelerek puan aldık. Sonuçta her puan değerlidir ama kazanmamız gerekiyordu."

MKE Ankaragücü'ne beraberliği getiren golleri atan Scarione'nin maça neden yedek başladığıyla ilgili soruya Kaplan, "Oscar, biz geldiğimizde sakattı. Sezon başından beri sakatlığı vardı. Son 3 hafta antrenmanların tamamına çıktı. Bu maçtan önce kendisiyle konuştuk, ona ihtiyacımız olduğunu söyledik. Fizik gücünün tam yeterli olmadığını, 20-25 dakika oynayabileceğini belirtti. Biz de onu öyle değerlendirdik. Bizim en büyük kazancımız bugün Oscar oldu. Onu kazandığımız için mutluyuz." yanıtını verdi.

"Hiç kimse Ankaragücü'nün oyuncusunu alırız hesapları yapmasın"

Kaplan, sarı-lacivertli oyuncuların ödemelerinin yapıldığını vurgulayarak, "Hiçbir oyuncumuzun gitmeyeceğini biliyoruz. Buradan ancak benim istemediğim oyuncular gidecek. Bununla ilgili bir dizi kararlar alacağız. Özellikle Orgill ve rakiplerimiz için söylüyorum; buradan hiçbir oyuncumuz gitmeyecek. Bunun en başında Orgill geliyor. Orgill buradan gideceğini zannediyor ama kesinlikle Ankaragücü'nde kalacak. Hiç kimse Ankaragücü'nün oyuncusunu alırız hesapları yapmasın." şeklinde görüş belirtti.

"Ankaragücü büyük bir camia. Hiç kimse Ankaragücü'nün üstünde değil." diyen Kaplan, "Takım disiplinine uymayan arkadaşların burada olması doğru değil. 1-2 arkadaşla yollarımızı ayırmak istiyoruz. Transfer yasağını kaldırmak için yönetim çok uğraşıyor. Transfer listemiz var. 6-7 oyuncu almamız lazım. Başkanımızla da bunları paylaştık." ifadelerini kullandı.

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