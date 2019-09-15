Mustafa Kaplan'ın gözünden Mert Çetin...

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan, takımlarından Roma’ya transfer olan Mert Çetin’i İtalyanlara anlattı. Kaplan, 22 yaşındaki savunma oyuncusunun futbolculuk özelliklerinin yanı sıra, yeni takımında neler yapabileceğini de aktarırken, kendisiyle gidişinin ardından da görüşmeye devam ettiğini dile getirdi.

Il Romanista gazetesine bir röportaj veren deneyimli teknik adam şunları anlattı:

-Mert Çetin nasıl bir futbolcu, anlatabilir misiniz?

Mert akademi takımlarından itibaren takip ettiğim bildiğim bir oyuncuydu. Onu profesyonel yapan ve Gençlerbirliği’nin pilot takımı Hacettepe’de şans veren isim de bendim. Yine o dönem raporlarımla sürekli A takımda olması gerektiğini söylemiştim.

Mert ile sürekli konuşmalar yaparak onu bu sürece hazırlamaya çalıştık. En önemlisi Mert kendisinin farkındaydı. Bizim her söylediğimizi dikkatle dinleyerek sahaya yansıtmaya çalışırdı.

‘Genç yaşında maç konuşması yapardı’

-En önemli yeteneği nedir?

Tecrübeli oyuncularla oynadı, onların liderliğini tanıdı ama kendisi başlı başına lider özellikler sergileyebiliyordu. Antrenmanda olsun, saha dışında olsun karakteriyle takıma liderlik yapabildi. Geçtiğimiz yıl yaş ortalaması yüksek bir takımdı Gençlerbirliği.

En kritik maçta tecrübeli isimleri etrafına toplayarak ateşleyici maç konuşmasını yapan isim oldu. Ayrıca topu oyuna sokma konusunda da ilk profesyonellik günlerinden bugüne kendisini epey geliştirdi.

‘Roma’nın sembol isimlerinden olabilir’

-Basın toplantısında kendisinden çok emin göründü. Lider olma potansiyeli taşıyor mu?

Kesinlikle lider bir oyuncu olabilir. İtalya’da kendisini oyun olarak da geliştirecektir. Roma’nın sembol isimlerinden biri olabilir.

‘Ankara’dan Roma’ya gitme dezavantajı’

-İtalya ligi ve Fonseca'nın oyun yapısı ona uygun mu sizce?

Mert çabuk öğrenebilen bir isim. İtalya gibi savunma futbolcuları için okul olacak bir ligde Mert’in yapabileceği şeylerin sınırı yok diye düşünüyorum.

İlk başlarda uyum problemi elbette olacaktır. Ankara’dan Roma’ya gitmek, yeni bir ülkeye alışmak gibi dezavantajları var ama ben ona güveniyorum. Zamanla Fonseca’nın oyununun parçası olacaktır.

‘Kiralık gönderilmemeli, kadroda kalmalı'

-Mert Çetin şimdi Roma'nın kadrosunda mı olmalı, başka bir takıma mı kiralanmalı?

Mert güçlü bir karakter, Roma’daki havaya ne kadar çabuk adapte olursa o kadar çabuk verim verecektir. Benim kişisel görüşüm, orada Roma ile antrenmanlarla kendini geliştirmesi.

Bu sezon içinde bile kadronun önemli bir ismi haline gelmesi sürpriz olmaz.

‘Kendisiyle gittikten sonra da konuştum’

-Roma'ya gittikten sonra futbolcuyla hiç konuştunuz mu?

Evet, giderken de öğütlerim oldu. Gittikten sonra da konuştuk. Onun Roma’ya gidişiyle emeklerimizin karşılığını görmek bizi elbette sevindirdi. Ona olan inancımı tekrar tekrar hatırlattım.

‘Oyunuyla gururlandırsın diye bekliyoruz’

-Mert Çetin'e bir mesajınız olur mu?

Mert, Gençlerbirliği altyapısının Avrupa’daki ilk ürünü. Onun açtığı yoldan bir çok isim belki Avrupa’ya gidecek buradan. Bizi transferiyle gururlandırdı. Şimdi oynayacağı oyunla gururlandırma zamanı geldi. O günü sabırsızlıkla bekliyoruz.