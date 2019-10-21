Mustafa Yumlu'dan penaltı isyanı!

Denizlisporlu futbolcu Mustafa Yumlu maçın ardından hakem Fırat Aydınus'un kararlarına isyan etti.

"FENERBAHÇE'YE OLSA PENALTI VERİLİRDİ"

Aynı pozisyon Fenerbahçe'ye olsa Fırat hoca inanıyorum penaltı verecek. Zanka'nın beni düşürdüğü pozisyon. Penaltı olması için ne yapılması gerekiyor başka? Neden VAR'a bakılmıyor? Gustavo'nun kendisi bile faul dedi.

"NEDEN BÖYLE YAPIYORLAR?"

"Biz Anadolu takımıyız diye mi böyle yapıyorlar? Fenerbahçe üst sıralardan kopmasın diye mi yapıyorlar? İnanamıyorum ya! İnanamıyorum."