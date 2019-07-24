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24.07.2019 - 19:26| AA

Mustapha Yatabare resmen Sivasspor'da!

Demir Grup Sivasspor, Mustapha Yatabare'yi renklerine bağladı.

Mustapha Yatabare resmen Sivasspor'da!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Konyaspor'da forma giyen Mustapha Yatabare ile anlaştı.

Oyuncu ile İstanbul'da Başkan Mecnun Otyakmaz'ın ofisinde düzenlenen imza töreninde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki Malili sporcu forvet mevkisinde görev yapıyor.

26 Ocak 1986'da Fransa'nın Beauvais'da dünyaya gelen Mustapha Yatabare, futbola Beauvais Oise alt yapısında başladı. Ardından Villemomble, Clermont Foot, US Boulogne, Guingamp formasını giydi. 2014 yılında Trabzonspor ile Türkiye macerasına başlayan golcü futbolcu, ülkemizde Kardemir Karabükspor ve Konyaspor formasını da giydi.

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