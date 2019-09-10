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10.09.2019 - 07:12| Fanatik

Müthiş iddia! Zidane'ın yerine Klopp...

Sezon içerisinde kötü sonuçlar alınması durumunda teknik direktör Zinedine Zidane’la yollarını ayırmayı düşünen Real Madrid'in Liverpool'un hocası Jürgen Klopp’u takımın başına getirmek istediği öne sürüldü. Alman teknik adama yıllık 16 milyon euro (101.6 milyon TL) teklif edileceği iddia ediliyor.

İspanya’da Barcelona’nın ezeli rakibi Real Madrid’in, sezon içerisinde kötü sonuçlar alınması durumunda teknik direktör Zinedine Zidane’ın görevine son vermeyi düşündüğü konuşuluyor.

Los Galacticos’un sezonu geçici bir hoca ile tamamlamayı ardından ise bir sonraki sezon için Liverpool’u geçen sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapan Jürgen Klopp’u takımın başına getirmek istediği öne sürüldü.

Alman teknik adama yıllık 16 milyon euro (101.6 milyon TL) teklif edileceği iddia ediliyor.

Müthiş iddia Zidaneın yerine Klopp...

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