Mutluluğun tablosu

CELAL UMUT EREN

Süper Lig’de zirve yolunda Beşiktaş derbisini evinde 3-1 kazanarak çok önemli bir virajı atlatan Fenerbahçe’de maç sonunda soyunma odasındaki mutluluk tablosu sarı-lacivertlilerin birbirine kenetledi.

Sadece futbol takımının değil, başkan Ali Koç dahil olmak üzere yöneticisinden taraftarına hatta kulüp çalışanına kadar yakından beklediği bu derbinin ardından gelen galibiyet, soyunma odasında ortaya özel bir fotoğraf çıkardı ve ‘Biz bir aileyiz’ mesajı verildi.

Aslında bu fotoğrafın hikayesi herkesi için çok özel anlamlar barındırıyor. Hem teknik direktör Ersun Yanal hem de kaptan Emre Belözoğlu, takımın bu haklı zaferine gölge düşmemesi için çaba harcadı. Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu, tüm takımın; sağlık ekibinden masörüne, malzemecisinden tüm futbolculara, antrenör ekibinden kadroda olmayan isimlere kadar herkesin bir arada olması rica edildi.

Kaptan Emre, herkesin yan yana olmasını istedi hatta sakat olduğu için kadroda olmayan Zajc’ı da bizzat getirdi. Ancak Emre, daha dışarıda durmak istediğini çünkü sahada olan arkadaşlarının bu galibiyette başrolde olması gerektiğini belirtti.

Oldukça coşkulu bir ortamda çekilen bu fotoğrafa en çok Ersun Yanal sevindi ve takımının fotoğrafını büyük bir mutlulukla kendisine gönderilmesini de talep etti. Bu mutluluk tablosu ve birlik vurgusu başkan Ali Koç ve yöneticilerin de yüzünü güldürdü.

Tüm spekülasyonlar ve iddialara karşın Fenerbahçe takımı, hak ederek kazandıklarını belirttikleri derbi zaferini yine hakkıyla kutlamanın önemli olduğunu soyunma odasında yüksek sesle söyledi.