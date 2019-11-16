CELAL UMUT EREN

Faslı futbolcu, geçen sezon kadro dışı kaldığı dönemde kendisine takımda yer veren ve kapılarını açan teknik direktör Ersun Yanal’ı unutmadı. Tecrübeli teknik adamla kariyerini sürdürmek isteyen 33 yaşındaki yıldız, maddi-manevi hiçbir zorluk yaratmadı, 2 yıllık yeni sözleşmeyi büyük bir mutlulukla yaptı.

Fenerbahçe, bir yandan devre arası transfer dönemi için eksik tarafları belirlerken diğer taraftan da sözleşmesi bitecek olan mevcut kadrodaki oyuncularla ilgili çalışıyor. Sarı-lacivertlilerde, iç transferde ilk imza Nabil Dirar’dan geldi.



Geçtiğimiz sezon Phillip Cocu döneminde idari kararlarla kadro dışı kalan Dirar, teknik direktörlüğe Ersun Yanal’ın gelmesiyle kendisine yeni bir şans bulmuştu. Faslı yıldız, başka kulüplerle görüşmeye başladığı ve ayrılığı düşündüğü dönemde Yanal’ın desteğiyle kadroya geri döndü. Hatta direkt ilk 11 oyuncusu yapılarak güven aşılanan Dirar, şu anda da teknik heyetin en beğendiği isimlerin başında geliyor. Hatta yaz döneminde AUDI Cup’ta Münih’teki taraftarlarla bile kısa süreli bir tartışma yaşayan Dirar’a ilk destek olan yine Ersun Yanal olmuştu. 33 yaşındaki futbolcu, kariyerini Ersun Yanal’ın devam ettirmek istediğini ve hocasıyla çalışmaktan mutlu olduğunu belirtip, yeni sözleşme önerisine çok sıcak baktı. Maddi ve manevi anlamda hiç zorluk çıkarmayan deneyimli oyuncu, hemen yeni sözleşmeye imza attı. 2020 Haziran’da bitecek sözleşmeyi, 2022’ye uzatan Dirar, çok mutlu oldu.



Yıllık 3 milyon euroya yakın bir maaş alan başarılı yıldız, bu konuda da esneklik göstererek indirime gitmeyi kabul etti. Yeni sözleşme sonrasında da Dirar’ı ilk kutlayanlardan biri Ersun Yanal’dı. Kadrosunda çok önem verdiği Dirar’ın böylesi olumlu bir karar almasına sevinen tecrübeli teknik adam, doğru bir sonuca vardıklarını öğrencisine aktardı. Dirar’ın bu kararı alırken mutluluğu, Ersun Yanal’ın ‘Mutluluk Fenerbahçe’de olmaktır’ sözünü akıllara getirdi.