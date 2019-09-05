Muzaffer Bilazer: Erzurumspor lige damga vuracak

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Muzaffer Bilazer, kulÃ¼p binasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Erzurumspor'un hedefleri olan bir takÄ±m olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Hedefleri doÄŸrultusunda hareket ettiklerini ifade eden Bilazer, "Bu yÃ¼zden geÃ§en seneden kalan futbolcularÄ±n yÃ¼zde 60-70'ini elimizden tutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k ama planladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸekilde olmadÄ±. Bunlarla ilgili sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±k ama sorunlarÄ± dÄ±ÅŸarÄ± yansÄ±tmadÄ±k. Haliyle bazÄ± ÅŸeylerin Ã¶nÃ¼ne geÃ§emiyorsun ve Ã¶nemli olan kulÃ¼bÃ¼n hedefleri, planlarÄ±ydÄ±." diye konuÅŸtu.

Bilazer, sezon baÅŸÄ±nda birtakÄ±m zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n skorlara yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Sezona iyi baÅŸlamak istediklerini ancak bunu gerÃ§ekleÅŸtiremediklerini aktaran Bilazer, "Erzurumspor olarak planÄ±mÄ±zda sezona nasÄ±l baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deÄŸil, sezonu nasÄ±l bitireceÄŸimiz olacak." ifadesini kullandÄ±.

Â "KulÃ¼p kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve geleneÄŸi oluÅŸturmak istiyoruz"

Hedeflerinin yine ÅŸampiyonluk olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Bilazer, transfer sezonu bittiÄŸi iÃ§in artÄ±k daha rahat olduklarÄ±nÄ± anlattÄ±.

20 transfer yaptÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msatan Bilazer, "Her geÃ§en gÃ¼n daha ileri gidiyoruz ve takÄ±mÄ±n durumu Ã§ok iyi. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki maÃ§larda bu ritmi koruduÄŸumuz sÃ¼rece Erzurumspor lige damga vuracak takÄ±m olacak." dedi.

Bilazer, Galatasaray'Ä±n mavi-beyazlÄ± kulÃ¼pten kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Taylan AntalyalÄ± transferine de deÄŸinerek, AntalyalÄ±'nÄ±n Ã§ok Ã¶nemli bir futbolcu olduÄŸunu belirtti.

"Taylan AntalyalÄ± Erzurumspor'a Ã§ok bÃ¼yÃ¼k hizmetlerde bulundu"

Yaz transfer dÃ¶neminin bitmesine saatler kala oyuncunun Galatasaray'a gittiÄŸini hatÄ±rlatan Bilazer, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Transfer dÃ¶neminin bitmesine 2-3 saat kala Taylan'Ä±n durumunda bir netlik yoktu. Onu isteyen kulÃ¼pler TÃ¼rkiye'de Ã§ok deÄŸerli kulÃ¼plerdi. Oyuncunun kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± birtakÄ±m duygusal yaklaÅŸÄ±mlarÄ± bu dÃ¶nemde farklÄ± olabiliyor. Onun da hayatÄ±, kariyeri var. Kolay deÄŸil Galatasaray gibi TÃ¼rkiye'nin en iyi takÄ±mlarÄ±ndan birine gitti. Orada olmak istemesi kadar anlamlÄ± bir durum yok. Taylan Erzurumspor'a Ã§ok bÃ¼yÃ¼k hizmetlerde bulundu ve her zaman iyi anÄ±lacak futbolculardan biri olacak. Bundan sonraki hayatÄ±nda baÅŸarÄ±lar diliyorum."

Mavi-beyazlÄ± ekibin yeni transferi Osman Ã‡elik de takÄ±mda yaÅŸanan deÄŸiÅŸikliklerin bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Boluspor galibiyetinin Ã¶nemli olduÄŸuna iÅŸaret eden Ã‡elik, "Elimden geleni yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Kaybetmeyi sevmeyen bir Ã¶zelliÄŸim var ve bunu sahaya yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Her gÃ¼n daha Ã¼zerine koyarak iyi seviyeye geleceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Erzurumspor bÃ¼yÃ¼k bir camia ve bunun iÃ§in burayÄ± tercih ettim." ÅŸeklinde konuÅŸtu.