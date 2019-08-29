FenerbahÃ§e'nin FaslÄ± futbolcusu Nabil Dirar, SÃ¼per Lig'in 3. haftasÄ±nda 1 EylÃ¼l Pazar gÃ¼nÃ¼ sahalarÄ±nda Trabzonspor ile yapacaklarÄ± maÃ§Ä± kazanarak KadÄ±kÃ¶y'Ã¼ bayram yerine Ã§evirmek istediklerini sÃ¶yledi.Â

Dirar, FBTV'ye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sezona 2'de 2 yaparak baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, Trabzonspor mÃ¼sabakasÄ±yla ilgili, "TaraftarÄ±mÄ±z bizleri bekliyor. Lige iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±k. Ä°yi bir takÄ±mla oynayacaÄŸÄ±z. Saha iÃ§inde Ã§ok fazla mÃ¼cadele olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. TaraftarÄ±mÄ±zla beraber iyi bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergilemek istiyoruz." diye konuÅŸtu.Â

TakÄ±m iÃ§inde pozitif bir ruh hali olduÄŸunu aktaran tecrÃ¼beli futbolcu, "Pazar gÃ¼nÃ¼ iyi bir maÃ§ bizleri bekliyor. Trabzonspor maÃ§Ä±ndan Ã¶nce 6 puan yapmak bizim iÃ§in Ã¶nemliydi. Åžu anda takÄ±m iÃ§inde futbol oynamaktan keyif alan bir ortam gÃ¶rÃ¼yorum. Herkes pozisyona girmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. OynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oyundan zevk almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°yi bir momentum yakaladÄ±k, umarÄ±m bu ÅŸekilde de devam eder. Lig sonuna kadar elde edebileceÄŸimiz maksimum puanlarÄ± almak istiyoruz. Ã–zellikle bÃ¼yÃ¼k maÃ§larda, kendi evimizde oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maÃ§larda galibiyetler bizim iÃ§in Ã§ok daha Ã¶nemli. Bu maÃ§Ä± alarak KadÄ±kÃ¶y'Ã¼ umarÄ±m bayram yerine Ã§eviririz." ifadelerini kullandÄ±.Â

Dirar, ligin 2. haftasÄ±nda kendisinin attÄ±ÄŸÄ± son dakika golÃ¼yle 2-1 kazandÄ±klarÄ± Medipol BaÅŸakÅŸehir mÃ¼cadelesiyle ilgili ise ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"MaÃ§Ä±n son dakikalarÄ± yorgun geÃ§iyor. Bir anlamda da riskliydi. Rakip takÄ±m kontratak yakalayabilirdi. Benim karakterim bu. Yorgun olsam bile kendimi o anda motive etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Son dakikalarda da mÃ¼cadeleye devam ettim ve Ã¶yle bir pozisyon yakalayÄ±p gole Ã§evirdim. Benim mantalitem mÃ¼cadele etmeye devam ediyor. Son dakikalarda konsantrasyon kaybÄ± olabiliyor takÄ±mlar iÃ§in ama biz o maÃ§ta fizik olarak oldukÃ§a iyiydik. Bence farkÄ± da yaratan bu oldu bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan. Ä°dmanlar maÃ§Ä±n aynasÄ±dÄ±r. Bir futbolcu idmanda da hazÄ±r olmalÄ±. O enerjiye sahip olmalÄ± ki maÃ§ta da aynÄ± enerjide olsun. Ben idmanda da kaybetmeyi sevmem. Ä°dmanda da bÃ¼tÃ¼n enerjimi yansÄ±tmak istiyorum. Bu gÃ¼nlÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z, konuÅŸmak, yemek yemek, su iÃ§mek gibi. Ä°dman bizim rutinimiz."

Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'Ä±n sakatlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sol bekte gÃ¶rev yapmaya baÅŸlayan 33 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, "Ben profesyonel bir oyuncuyum. TakÄ±mÄ±n her zaman emrindeyim. Tabii ki hocanÄ±n kararÄ±. Hoca bana hangi pozisyonda oynamamÄ± sÃ¶ylerse o pozisyonda maksimumu gÃ¶stermek zorundayÄ±m. Sol bek oynamak tercihin mi diye sorarsanÄ±z tercihim deÄŸil ama oynadÄ±ÄŸÄ±m tÃ¼m pozisyonlarda maksimumu sergilemek zorundayÄ±m." diyerek sÃ¶zlerini tamamladÄ±.