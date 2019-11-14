Nabil Dirar sağ beke

Nabil Dirar sonunda sağ beke geri dönüyor. Faslı futbolcu, Fenerbahçe’ye transfer olduğu ilk gün en rahat oynadığı bölgenin sağ bek olduğunu ifade etse de geride kalan süreçte en az bu bölgede görev yaptı.

Genelde sağ önde oynayan, sezon başında ise Hasan Ali’nin sakatlığı nedeniyle sol bekte görev yapan Dirar gerçek bölgesine dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcu, Yeni Malatyaspor deplasmanında Isla’nın kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle en sevdiği bölge olan sağ bekte görev yapacak. Isla’dan çok memnun olmayan Teknik Direktör Ersun Yanal’ın başarılı olması halinde sağ bekte Dirar’la yola devam etmesi bekleniyor.