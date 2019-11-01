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HaberlerFenerbahçeNabil Dirar ve Harun Tekin takÄ±mla çalÄ±ÅŸtÄ±!
01.11.2019 - 21:09 | | AA

Nabil Dirar ve Harun Tekin takÄ±mla çalÄ±ÅŸtÄ±!

FenerbahÃ§e, Ä°stikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Nabil Dirar ve Harun Tekin takÄ±mla çalÄ±ÅŸtÄ±!

FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'in 10. haftasÄ±nda Ä°stikbal Mobilya Kayserispor ile 3 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ deplasmanda oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Ersun Yanal yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen idmanda oyuncular, 3 grup halinde 5'e 2 pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Antrenman taktik ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla sona erdi.Â 

SakatlÄ±klarÄ± geÃ§en Nabil Dirar ve Harun Tekin, takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Max Kruse ve Adil Rami ise Ã¶zel program dahilinde antrenman yaptÄ±.Â 

SarÄ±-lacivertli ekip, Ä°stikbal Mobilya Kayserispor maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n sabah yapacaÄŸÄ± antrenmanla tamamlayacak. FenerbahÃ§e, akÅŸam saatlerinde ise Kayseri'ye gidecek.

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