MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTenis HaberleriNadal, Medvedev'i devirdi: 2-1
13.11.2019 - 22:18 | | ANKARA (AA)

Nadal, Medvedev'i devirdi: 2-1

Andre Agassi Grubu'nda İspanyol Nadal, Rus Medvedev'i 2-1 mağlup etti

Nadal, Medvedev'i devirdi: 2-1

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 4. gününde Rafael Nadal, Daniil Medvedev'i 2-1 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev karşılaştı.

2010 ve 2013 yılındaki turnuvaların finalisti İspanyol Nadal, zorlandığı maçta Rus Medvedev'i 2 saat 46 dakika sonunda 6-7, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup etti.

İlk maçında Alman Alexander Zverev'e kaybeden Nadal, gruptaki ilk galibiyetine ulaştı.

Turnuvanın 4. günü, Stefanos Tsitsipas-Zverev maçıyla tamamlanacak.

 

 

 

 

 

Büyük gaf! Youtube'da yayın devam edince...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3

Konyaspor 4 oyuncusundan yoksun çalıştı

Konyaspor 4 oyuncusundan yoksun çalıştı

Nadal, Medvedev'i devirdi: 2-1

Nadal, Medvedev'i devirdi: 2-1

Tebas: Messi giderse La Liga'nın marka değeri etkilenir

Tebas: Messi giderse La Liga'nın marka değeri etkilenir

Sıradaki Haber