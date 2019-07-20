Erzurum'un PalandÃ¶ken ilÃ§esindeki YÃ¼ksek Ä°rtifa Kamp Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi kampÄ± tamamlayan BaÅŸkent ekibinin hÃ¼cum oyuncusu Nadir Ã‡iftÃ§i, hazÄ±rlÄ±k karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±ndaki performansÄ±yla gÃ¶z doldurdu.

Kamptaki istekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu teknik direktÃ¶r Mustafa Kaplan'Ä±n SÃ¼per Lig temsilcisi Antalyaspor ve TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor ile yapÄ±lan hazÄ±rlÄ±k maÃ§larÄ±nda ÅŸans verdiÄŸi 27 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, iki karÅŸÄ±laÅŸmada da skora katkÄ±da bulundu.

Kariyerinde daha Ã¶nce Celtic formasÄ± da giyen ve Spor Toto 1. Lig'de geÃ§en sezon GenÃ§lerbirliÄŸi formasÄ±yla 11 gol atarak takÄ±mÄ±nÄ±n yeniden SÃ¼per Lig'e yÃ¼kselmesinde Ã¶nemli rol oynayan futbolcu, yeni sezon hedeflerini anlattÄ±.

Nadir Ã‡iftÃ§i, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, GenÃ§lerbirliÄŸi'ni layÄ±k olduÄŸu SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±karmayÄ± baÅŸardÄ±klarÄ± iÃ§in mutlu olduÄŸunu sÃ¶yledi.

KamplarÄ±n sadece Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmak aÃ§Ä±sÄ±ndan deÄŸil, yeni oyuncular ve teknik ekiple tanÄ±ÅŸmak, onlarÄ±n isteklerini bilmek, isteklerini yerine getirmek ve takÄ±m kurmak aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã¶nemli olduÄŸunu dile getiren Nadir Ã‡iftÃ§i, Erzurum'daki kampÄ±n iyi geÃ§tiÄŸini ve teknik heyetin antrenman sahasÄ±ndaki isteklerini eksiksiz olarak yerine getirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

"Avrupa'da mÃ¼cadele edebilirsek daha gÃ¼zel olur"

Nadir Ã‡iftÃ§i, takÄ±mÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olabilmesi iÃ§in katkÄ± vermeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "SÃ¼per Lig'de baÅŸarÄ±lÄ± bir sezon geÃ§irmeyi hedefliyoruz. TakÄ±m olarak bunun iÃ§in elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z. Ä°nÅŸallah gÃ¼zel bir sezon geÃ§iririz. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, gÃ¼zel bir sezon olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Avrupa'da mÃ¼cadele edebilirsek daha gÃ¼zel olur." diye konuÅŸtu.

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TakÄ±ma Ã¶nemli isimlerin transfer edildiÄŸini hatÄ±rlatan Nadir, "Yeni oyuncular takÄ±ma faydalÄ± olacaktÄ±r. Ä°yi bir takÄ±m olup etkili futbol oynamak Ã¶nemli. GenÃ§lerbirliÄŸi bunu gerÃ§ekleÅŸtiren en iyi takÄ±mlardan biri ve senelerce yaptÄ±. GeÃ§miÅŸ yÄ±llara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda genÃ§leri oynatan ve bu sayede transferler gerÃ§ekleÅŸtiren bir kulÃ¼p. KulÃ¼pte Ã§ok kaliteli ve geleceÄŸi parlak genÃ§ futbolcular var." ifadelerini kullandÄ±.

Nadir Ã‡iftÃ§i, teknik direktÃ¶rleri Mustafa Kaplan'Ä±n da genÃ§ futbolculara Ã¶nem verdiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

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