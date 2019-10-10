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10.10.2019 - 15:39 | | Skorer

Nagatomo attı, Japonya farka koştu: 6-0

Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Galatasaray forması giyen Nagatomo'nun takımı Japonya, Moğolistan'a gol yağdırdı: 6-0.

Nagatomo attı, Japonya farka koştu: 6-0

Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin 2. hafta maçında Yuto Nagatomo'lu Japonya kendi sahasında Moğolistan'a fark attı: 6-0.

Galatasaray'da son haftalarda kötü performansıyla eleştirilere hedef olan Nagatomo 33. dakikada takımının 3. golüne imzasını koydu.

Japonya'nın diğer golleri 22'de Minamino, 29'da Yoshida, 40'ta Nagai, 57'de Endo ve 82'de Kamada kaydetti.

 

 

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