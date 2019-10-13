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HaberlerGalatasarayNagatomo tribüne
13.10.2019 - 08:00 |

Nagatomo tribüne

Sarı-kırmızılılarda ilk planda Nagatomo, Sivas’a karşı oynatılmayacak.

Nagatomo tribüne

Galatasaray, milli maçlar sonrasındaki fikstürü düşünerek buna göre bir kadro ve rotasyon hesabı içerisine girecek.

Seyahat sürelerini dikkate alacak olan sarı-kırmızılılarda ilk planda Nagatomo, Sivas’a karşı oynatılmayacak. Japon futbolcu yabancı kontenjanı da dikkate alınarak 12 kişilik listeye yazılmayacak. Yine milli takımlara giden Babel ve Feghouli gibi isimlerin de Sivas’a karşı 11’de başlaması beklenmiyor.

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