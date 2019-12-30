30.12.2019 - 07:22 |
Nagatomo’ya Bologna kancası
Süper Lig'de cuma günü oynanan Antalyaspor maçı sonrası takım arkadaşlarıyla vedalaşan Yuto Nagatomo’nun ilk talibi Bologna oldu.
Antalyaspor maçı sonrası takım arkadaşlarıyla vedalaşan Yuto Nagatomo’nun ilk talibi Bologna oldu.
Serie A ekibinin hocası Sinisa Mihajlovic’in, Japon sol beki kadroya katmayı çok istediği belirtildi. 2018’in yazında Inter’den Galatasaray’a gelen Nagatomo, 1.5 sezonluk Türkiye kariyerinde 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı, 1 de Türkiye Kupası kazandı.
Nagatomo’nun yerine Galatasaray, Leipzig’in 21 yaşındaki Uruguaylı sol beki Saracchi’yi kiralayacak.