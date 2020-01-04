Nagatomo’ya teklif var

Galatasaray’ın yollarını ayırmaya hazırlandığı Nagatomo’ya İtalyan kulüpleri kanca attı. Japon futbolcunun, ülkesinden ziyade bu teklifler üzerinde durduğu ve bu durumda Galatasaray’ın düşük de olsa bir bonservis geliri elde edebileceği öğrenildi.

Diğer taraftan yine gözden çıkarılan Mariano da ülkesinden bir takıma gidecek. Galatasaray futbolcuyu ikinci yarı alacağına karşılık serbest bırakacak. Bu nedenle tecrübeli oyuncu çalışma için İstanbul’a gelmeyecek.