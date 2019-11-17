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17.11.2019 - 11:32 | | İSTANBUL (AA)

Naim Süleymanoğlu, vefatının 2. yıl dönümünde yarın anılacak

Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu için vefatının ikinci yıl dönümünde yarın İstanbul'daki kabri başında anma töreni düzenlenecek.

Naim Süleymanoğlu, vefatının 2. yıl dönümünde yarın anılacak

Edirnekapı Mezarlığı'nda Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenecek törene başkan Tamer Taşpınar ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Naim Süleymanoğlu'nun ailesi, sevenleri ve halter camiasından isimler katılacak.

Anma etkinliğinde ayrıca, 22 Kasım'da vizyona girecek "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminde efsane halterciyi canlandıran Hayat Van Eck ile Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi öğrencileri ve göçmen derneklerinin temsilcileri de yer alacak.

Kariyerinde üst üste 3 olimpiyat şampiyonluğu bulunan "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu, yedişer kez dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde etti. Ayrıca 46 dünya rekoruna imza atan efsane halterci, 18 Kasım 2017'de, karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetti.

 

 

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