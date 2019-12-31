Namal isyan etti! 'Bu vebal nasıl ödenecek?'

Mali kriz nedeniyle tarihin en sıkıntılı dönemini geçiren Kardemir Karabükspor'un eski Başkanı Sedat Namal, Skorer'e konuştu.

Namal, 2018'de Süper Lig'e veda eden, şu anda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bulunan kırmızı-lacivertli kulüpte son dönemde yaşananları aktardı.

Kendilerinden önceki yönetimlerin 190 milyon TL borçlarının bulunduğunu vurgulayan Namal şöyle devam etti: "Bununla ilgili olarak şehir bir araya geldi. Vali bey, milletvekilleri, belediye başkanı ve il başkanı borcun ödeneceğine dair taahhüt verdi. Ancak 1 aylık zamanda bu taahhüt yerine getirilmedi ve ben de istifa ettim. Görev sürem 28 gün. İstifalardan sonra geçmiş yönetimlere ait vergi dairesinden, icra kurulundan ödeme emirleri geldi.

'Borç nedeniyle eski yöneticimiz intihar etti'

Vergi ve SSK tebligatı tutarı 600 bin TL. Bu nedenle benden önceki başkanımız Ziya Ünsal kanser yakalandı ve vefat etti. Eski yöneticimiz Mahir Acar da bu borç nedeniyle mektup bırakarak intihar etti. Bu meblağlar memurun ödeyebileceği paralar değil. Bütün kulüplerin vergi borçları var. Adamlar 500-600 bin lirayı nereden ödesin? Bunların vebali nasıl ödenecek? Çözüm arayışı içinde olduğum için bunları gündeme getirmek istedim."

Acar tuz ruhu içerek intihar etti

Karabükspor’da uzun yıllar top oynayan ve 2017 -2018 sezonunda kulüp yöneticiliği yapan Mahir Acar, eline ulaşan ödeme emri sonrası girdiği bunalım sonucu dün tuz ruhu içerek intihar girişiminde bulunmuştu. Marketten aldığı tuz ruhunu içtikten sonra fenalaşan ve ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Acar, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde sabaha karşı hayatını kaybetmişti.