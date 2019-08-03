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HaberlerFransa Ligue 1Nantes'ta Halilhodzic dönemi sona erdi
03.08.2019 - 00:13| AA

Nantes'ta Halilhodzic dönemi sona erdi

Nantes'ta teknik direktÃ¶r Vahid Halilhodzic gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±.Â

Nantes'ta Halilhodzic dönemi sona erdi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nantes'ta teknik direktÃ¶r Vahid Halilhodzic gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±.Â 

FransÄ±z ekibinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 67 yaÅŸÄ±ndaki deneyimli teknik adamla kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Waldemar Kita'nÄ±n bir araya geldiÄŸi, Halilhodzic'in talebi doÄŸrultusunda sÃ¶zleÅŸmenin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak feshedildiÄŸi kaydedildi.

Â GeÃ§en yÄ±l ekim ayÄ±ndan bu yana Nantes'Ä± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran Halilhodzic, Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 36 maÃ§ta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 maÄŸlubiyet aldÄ±.

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