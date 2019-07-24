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Haberlerİtalya Serie ANapoli Başkanı, Eljif'in imza fotoğrafını paylaştı
24.07.2019 - 15:59| İSTANBUL (İHA)

Napoli Başkanı, Eljif'in imza fotoğrafını paylaştı

Napoli için İtalya’da dün sağlık kontrolünden geçen Eljif Elmas, resmi imzayı yeni kulübünün başkanının yanında attı.

Napoli Başkanı, Eljif'in imza fotoğrafını paylaştı

Fenerbahçe’den 16 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli’ye transfer olan Eljif Elmas, dün yapılan sağlık kontrollerinin ardından bugün resmi sözleşmeyi imzaladı.

Eljif, İtalyan kulübünün Başkanı Aurelio De Laurentiis’in yanında resmi mukaveleye imza attı. Napoli Başkanı Laurentiis de bu anları sosyal medya hesabından 'Napoli’ye hoş geldin Eljif' mesajıyla paylaştı.

 

 

 

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