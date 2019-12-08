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08.12.2019 - 13:26 | | İSTANBUL, (DHA)

Napoli-Genk maçı Cüneyt Çakır'ın

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda oynanacak Napoli - Genk mücadelesinde düdük çalacak.

Napoli-Genk maçı Cüneyt Çakır'ın

UEFA'dan yapılan açıklamada, Cüneyt Çakır'ın Şampiyonlar Ligi E Grubu son haftasında İtalya'nın Napoli takımının Belçika Ligi ekiplerinden Genk'i sahasında konuk edeceği mücadeleyi yöneteceği bildirildi. Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

Napoli ile Genk arasında 10 Aralık Salı günü oynanacak müsabaka TSİ 20.55'te başlayacak. 

Grupta 9 puanla ikinci sırada yer alan, 7 puanlı Salzburg'la bir üst tura çıkma mücadelesi veriyor.

Napoli-Genk maçı Cüneyt Çakırın

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