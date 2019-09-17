Napoli-Liverpool maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu ilk maçında Napoli, San Paolo Stadyumu'nda geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Liverpool'u konuk ediyor. Eljif Elmas transferi ile Türk futbolseverlerin dikkatini çeken Napoli ise ileri uçtaki çeşitliliğ ile dikkat çekiyor. Napoli forvet hattında Hirving Lozano, Dries Mertens, Lorenzo Insıgne, Milik, ve Llorente ile rakiplerine korku salıyor. Peki Napoli-Liverpool maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

NAPOLİ-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Napoli-Liverpool maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi' nde ilk hafta maçları arasında en dikkat çeken müsabakalardan bir tanesi olan Napoli-Liverpool maçında Alman hakem, Felix Brych düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.