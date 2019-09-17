Napoli Liverpool maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? Maç ne zaman, saat kaçta?

Napoli-Liverpool maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu ilk maçında Napoli kendi sahasında geçtiğimiz sezon kupayı müzesine götüren Liverpool'u konuk ediyor. Mohammed Salah, Firmino, Mane'li Liverpool deplasmanda Mertens, Eljif Elmas, Koulibaly, İnsigne'li Napoli'ye konuk oluyor. Seyir zevki yüksek bir müsabaka olması beklenen Napoli-Liverpool maçının yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Napoli-Liverpool maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

NAPOLİ-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Napoli-Liverpool maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi' nde ilk hafta maçları arasında en dikkat çeken müsabakalardan bir tanesi olan Napoli-Liverpool maçında Alman hakem, Felix Brych düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.