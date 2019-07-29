29.07.2019 - 07:53
Napoli son Avrupa şampiyonu Liverpool'u ezdi geçti: 3-0
Eljif Elmas'ın yeni takımı Napoli hazırlık sınavında Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren Liverpool'u 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı renklerine bağlayan Napoli, hazırlık karşılaşmasında Premier Lig devi Liverpool karşısında şov yaptı: 3-0.
İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 17'de Insigne, 29'da Milik ve 52'de Amin Younes kaydetti. Yeni transfer Eljif Elmas, bu karşılaşmanın 21 kişilik kadrosunda yer almadı.