Napoli sürprizi

Devre arası transfer döneminde sol bek isteyen Fenerbahçe’de şu anda ilk hedef Milan’dan Ricardo Rodriguez oldu. Ancak İtalya’dan gelen son haberlere göre Rodriguez konusunda da sıkıntı çıktı.

Corriere Dello Sport’un haberine göre sol bek arayan Napoli’nin İsviçreli futbolcuya yöneldi. Napoli’de teknik direktörlüğe geçen Gennaro Gattuso’nun Milan’da beraber çalıştığı deneyimli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği bildirildi.

Rodriguez’in de Gattuso ile çalışmaya sıcak baktığı iddia edildi. Devre arasında Ricardo Rodriguez-Napoli transferinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu da eklendi.