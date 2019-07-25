Napoli'de James Rodriguez sesleri

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’den Eljif Elmas’ı kadrosuna katan Napoli, asıl transfer bombasını ise şimdi patlatmaya hazırlanıyor. Bonservisi Real Madrid’de olan, geçen sezonu kiralık olarak Bayern Münih’te geçiren James Rodriguez’in İtalyan ekibine transfer olmak üzere olduğu belirtiliyor.

Mendes tesislere geldi

Mavi-beyazlılar sezon öncesi hazırlıklarını Dimaro’da yaptığı kamp çalışmasıyla sürdürürken, Kolombiyalı futbolcunun menajeri Jorge Mendes’in bugün buraya geldiği duyuruldu. Napoli Başkanı De Laurentiis ile burada bir görüşme yapacak Portekizli ünlü menajerin, James transferini bitirmek adına başkanla el sıkışmasının beklendiği ifade edildi.

Real'den eski öğrencisi

Real Madrid’den eski öğrencisi olan James Rodriguez’i takımında görmeyi teknik direktör Carlo Ancelotti’nin ısrarla istediği belirtiliyor. Atletico Madrid’in de ilgilendiği futbolcuyu Napoli’nin bir an önce kadrosuna katmak istediği kaydediliyor.