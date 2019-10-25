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25.10.2019 - 08:10 |

Napoli'den Vedat Muriç hamlesi

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Vedat Muric için Damien Comolli ile görüştü. Vedat'ın durumu ve şartları hakkında bilgi edinen Giuntoli yeniden görüşmek için Comolli'den söz aldı.

Avrupa ve Dünya futbolunda her geçen gün ismi daha fazla anılan isimlerden birisi olan Vedat Muric için ilk somut adımı Napoli attı.

TEKRAR GÖRÜŞECEKLER
Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Vedat Muric için Damien Comolli ile bir araya geldi. Vedat'ın durumu ve şartları hakkında bilgi edinen Giuntoli yeniden görüşmek için Comolli'den söz aldı.

RAKAM ÖNEMLİ!
F.Bahçe'nin Vedat'ı satmayı planlamadığı ancak 25-30 milyon Euro civarında bir rakam teklif gelirse durumun yeniden ele alınacağı ifade edildi.

Napoliden Vedat Muriç hamlesi

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