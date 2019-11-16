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16.11.2019 - 13:37 | | İSTANBUL (AA)

Narva Trans teknik direktörlüğe Cenk Özcan'ı getirdi

Estonya kulübü, teknik direktörlüğe Cenk Özcan'ın getirildiğini duyurdu.

Narva Trans teknik direktörlüğe Cenk Özcan'ı getirdi

Estonya Ligi (Meistriliiga) takımlarından Narva Trans, Cenk Özcan'ı teknik direktörlüğe getirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türk teknik adamın görevine Ocak 2020'de başlayacağı ve sözleşmenin 1 1 yıllık olduğu belirtildi.

Estonya ekibini daha önce de yöneten 45 yaşındaki Cenk Özcan, Adana Demirspor, Eskişehirspor ve Konyaspor gibi takımlarda antrenörlük yapmıştı.

 

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