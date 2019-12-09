‘Nasıl atamadın baba?’

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Fenerbahçe’nin sembol isimlerinden kaptan Emre Belözoğlu’nu denetleyen yeni bir mekanizma var; oğlu Ömer Akif...



5-2 kazanılan Gençlerbirliği maçında Garry Rodrigues’in şık pasında golü kaçıran ve reklam panolarını tekmelemesini anlatan Emre, “Bu aralar ne yapsam gol atamıyorum, bu da beni sinirlendiriyor” dedi.

Tecrübeli futbolcu, Yeni Malatyaspor deplasmanında kaçırdığı penaltı ve Gençlerbirliği maçında atamadığı gol sonrası oğlu Ömer Akif ile yaşadığı ilginç diyaloğu anlattı. 10 yaşındaki oğlu Ömer Akif’in her iki maçın devre arasında telefonla arayıp hesap sorduğunu söyleyen Emre Belözoğlu, “Yeni Malatyaspor maçının devre arasında soyunma odasında telefonum sürekli çalıyor, kim arar devre arasında diyorum, telefonu açtım, oğlum Ömer Akif ‘Baba o penaltıyı nasıl atamadın?’ diye soruyor.

Gençlerbirliği karşısında kaçırdığım golün ardından yine devre arasında telefonuma mesaj atmış “Ya baba o golü nasıl kaçırdın? diyor. Artık omzumda bir yük daha var. O da artık büyüyor, 10 yaşına geldi. Geçen yıla kadar Başakşehir’i tutuyordu, şimdi yavaş yavaş Fenerbahçe’ye doğru kayıyor” ifadelerini kullandı.

‘Efsane’ buluşma

Emre Belözoğlu, milli takımdan takım arkadaşı Cengiz Ünder’i İtalya’da ziyaret etti, Roma’da birlikte bir mekanda yemek yediler. Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Cengiz “Ben çocukken o İtalya’da futbol oynuyordu, ben İtalya’ya geldim o hala oynuyor” ifadelerini, ‘efsane’ etiketiyle paylaştı.