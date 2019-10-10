Naz Aydemir'in sosyal medya hesabı oğlunun eline geçti

Ünlü basketbolcu Cenk Akyol ile evli olan ve şu anda Fenerbahçe Opet forması giyen Naz Aydemir Akyol, 6 Kasım 2018'de bir erkek çocuk dünyaya getirmişti.

Oğullarına Pamir ismini veren Akyol çiftinin çocukları büyümeye devam ediyor. 1 yaşına girmeye çok az kalan Pamir bebek, annesinin resmi twitter hesabını yönetti.

Sabah atılan tweette 'random' yani karışık şeyler yazıldığı görülürken, ünlü voleybolcunun takipçileri de hesabı Pamir bebeğin ele geçirdiğini anlayarak yorumlarda bulundu.

Naz da bu yorumlara, "Gelen yorumlar yuzunden ceneme agri girdi resmen" şeklinde karşılık verdi.

İşte Pamir'in attığı o tweet ve Naz Aydemir'in verdiği cevaplar

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