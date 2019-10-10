MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerVoleybolNaz Aydemir'in sosyal medya hesabı oğlunun eline geçti
10.10.2019 - 12:45 | | Skorer

Naz Aydemir'in sosyal medya hesabı oğlunun eline geçti

Fenerbahçe Opet ve milli takımın yıldız isimlerinden Naz Aydemir Akyol'un twitter hesabı oğlu Pamir'in eline geçti, ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Naz Aydemir'in sosyal medya hesabı oğlunun eline geçti

Ünlü basketbolcu Cenk Akyol ile evli olan ve şu anda Fenerbahçe Opet forması giyen Naz Aydemir Akyol, 6 Kasım 2018'de bir erkek çocuk dünyaya getirmişti.

Oğullarına Pamir ismini veren Akyol çiftinin çocukları büyümeye devam ediyor. 1 yaşına girmeye çok az kalan Pamir bebek, annesinin resmi twitter hesabını yönetti.

Sabah atılan tweette 'random' yani karışık şeyler yazıldığı görülürken, ünlü voleybolcunun takipçileri de hesabı Pamir bebeğin ele geçirdiğini anlayarak yorumlarda bulundu.

Naz da bu yorumlara, "Gelen yorumlar yuzunden ceneme agri girdi resmen" şeklinde karşılık verdi.

İşte Pamir'in attığı o tweet ve Naz Aydemir'in verdiği cevaplar

Naz Aydemirin sosyal medya hesabı oğlunun eline geçti

Naz Aydemirin sosyal medya hesabı oğlunun eline geçti

Naz Aydemirin sosyal medya hesabı oğlunun eline geçti

Futbolu bırakıp hokey takımına transfer olan Petr Cech'in hafızalara kazınan kurtarışları

Falcao: "Kalbimi fethettiler"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Giresunspor'da iki oyuncu takıma döndü

Giresunspor'da iki oyuncu takıma döndü

Edoardo Reja: "90 dakika boyunca..."

Edoardo Reja: "90 dakika boyunca..."

Bakan Kasapoğlu amatörlerle buluştu

Bakan Kasapoğlu amatörlerle buluştu

Adanaspor'da Levent Eriş'le yollar ayrıldı

Adanaspor'da Levent Eriş'le yollar ayrıldı

Sıradaki Haber