Nazlı Çağla Dönertaş: "Ben kotayı alamamış olsaydım..."

470 sınıfında 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelesi veren Fenerbahçe Doğuş Yelken Sporcuları Nazlı Çağla Dönertaş ile Maria Köroğlu Fenerbahçe TV’de açıklamalarda bulundu.

Programda Nazlı Çağla Dönertaş’ın Türkiye Yelken Federasyonu’nun ek kriter koyması dolayısıyla olimpiyat kotası almasına rağmen yeniden kota mücadelesi sürecine girmesi de konuşuldu.

10 Ağustos 2018 tarihinde yarışını 10. sırada tamamlayarak olimpiyat kotası alan fakat federasyonun karar değişikliği sonrası 2020 Olimpiyatları’na gitme şansını yitiren Nazlı Çağla Dönertaş konuyla ilgili, “2018’de olimpiyat kotasını dünyada ilk 10’a girerek aldım. Bu çok önemli bir dereceydi çünkü madalya yarışına çıktığımız, Türkiye’yi çok iyi temsil ettiğimiz, herkesin gözünün üzerimizde olduğu ve bütün sporcuların performanslarının ne yüksek seviyede olduğu yarıştı. Ben bu yarışta 10. olarak kotayı aldım. Ben kotayı alamamış olsaydım Türkiye herhangi bir olimpiyat kotası alamayacaktı.



Yaklaşık 3 ay sonra bir karar değişikliğine gidildi. Bu kotayı dünyada ilk 10’a girerek aldım, sonuçta çok farklı bir derece. 3 ay sonrasında bir açıklama yaparak bu dereceyi saymadıklarını, herkesin sıfırdan başlayacağı bir seçme dönemi olacağını açıkladılar. Sadece Alican Kaynar’ın FINN sınıfı ile benim sınıfımda değişikliğe gidildi. Diğer sınıflarda zaten kota alınmamıştı. Dediler ki, ‘2019 yılının Dünya ve Avrupa Şampiyonaları sizin seçme yarışınız.’ Bu yarışlarda kim geçerse o gidecek"

Maria Köroğlu: Bu Yola Tekrar Gireceğim İçin Mutluyum



Çağla’nın partneri Maria Köroğlu ise, “Başta bu teklifi alınca çok şaşırdım. Çok mutluyum çünkü insanlar bana inanıyor ve güveniyor. Teşekkür ediyorum. Daha önce Ukrayna’da bu sınıfta yarıştığım için böyle hedeflerim, hayallerim vardı. Daha sonra yelkeni bırakmaya karar verdim, Türkiye’ye geldim. Evlendim ve ardından antrenörlük kariyerim başladı. Fenerbahçe’de 420, 470 sınıfı antrenörü olarak 10 yıldır çalışıyorum, o yüzden bu sınıftan çok uzaklaşmadım. Sadece yarışmadım. Bu teklif gelince çok heyecanlandım. Bu yola tekrar gireceğim için mutluyum.” diye konuştu.